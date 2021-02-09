İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dijital zorbalığa asla müsaade etmeyiz

Hürriyet'in Kelebek ekine konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"BU CÜRETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Sosyal medya platformları terör örgütleri ve gayriahlâki grupların söylemleri için gösterdiği toleransı, bunları eleştiren paylaşımlara göstermiyor ne yazık ki. Bu platformların zihin ve değerler sömürüsüne asla izin vermeyeceğiz. Bu keyfiliğin ve cüretin her zaman karşısında olacağız.

"DAHA ETKİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Vatandaşımızın, milletimizin hakkını hukukunu her mecrada korumak kamu otoritesinin bir sorumluluğu. Sosyal medya bir suç mahalline dönüşmemeli. Ülkemize yönelik karalama kampanyaları ve vatandaşlarımızın kişilik haklarına yönelik saldırılar ile daha etkin mücadele edeceğiz.