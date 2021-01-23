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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Demokrasiye, hukuka açıkça saldırı

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in televizyon programında sarfetmiş olduğu sözlerine bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Demokrasiye, hukuka açıkça saldırı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya’da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!

"TÜRKİYE BU SEVİYESİZ MUHALEFET DİLİNİ HAK ETMEMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.

Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan “militan” söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.

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