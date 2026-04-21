        Haberler Gündem Güncel İletişim Başkanlığı'ndan okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

        İletişim Başkanlığı'ndan okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon olduğunu açıkladı. Açıklamada, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Okul saldırılarına yönelik açıklama
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" yönündeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

        OKUL SALDIRILARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

        İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan elim hadiselerde "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" yönündeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir. Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

