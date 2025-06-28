İletişim Başkanlığı orman yangınlarında son durumu açıkladı

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana geldiğini açıkladı.

ÜLKEMİZ GENELİNDE SON İKİ GÜNDE MEYDANA GELEN YANGINLARA İLİŞKİN SON DURUM



27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde:



68 adet orman, 82 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangın meydana gelmiştir.



Bu… pic.twitter.com/4IzfmMkis8 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 28, 2025

Yapılan açıklamada, bu yangınların 142’sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

DEVAM EDEN YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı, “Riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır” ifadelerini kullanıldı.

131 BİN GÖNÜLLÜ YANGINLARA KARŞI TEYAKKUZ DURUMDA

Ayrıca İletişim Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman personeli, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halinde olunduğunu belirtti.