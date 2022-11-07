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İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

Bebeklerin, çevresinden duyduğu dili konuştuğunu düşünürüz ama ya hiç bebeklerle iletişim kurulmasaydı, o zaman nasıl olurdu? Bu sorunun cevabı, sonu sürprizle biten bir 13.yüzyıl deneyinde saklı...

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  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Bebekler, zaman içerisinde çevreden öğrendiği dili konuşmaya başlar. En azından böyle olduğunu düşünüyoruz. Peki, ya bebekler çevresinden herhangi bir ses duymasaydı hangi dili konuşurdu? Görünüşe göre, bunu merak eden yalnızca biz değiliz.
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    13.yüzyılda Roma İmparatoru II.Frederick tarafından yapıldığı iddia edilen bir deney, tam da bu konuyu ele alıyor. 
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Frederick, bebeklerin onlara bir dil öğretilmezse hangi dilde konuşacaklarını merak ederek, sayısı kesin olmayan birden fazla bebeği bir odaya yerleştiriyor.
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Bebeklere bakmakla yükümlü olan kadınlar düzenli olarak bebekleri temizledi, besledi ancak onlarla asla konuşmadı hatta göz kontağı bile kurmadı. Yani kadınlar, sanki görev için tasarlanan robotlarmış gibi sadece işlerini yaptılar.
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Deney tam olarak sonuçlanmadı çünkü bebekler deneyden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Üstelik altları temiz ve karınları tokken!
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Deney tam olarak gerçek mi yoksa kurgu mu bilemiyoruz ancak 13.yüzyıl yazarı olan Salimbene, II.Frederick Üzerine isimli kitabında bu deneyden birkaç cümle bahsediyor;

    "...Herodotos'taki Psammetichus gibi, bahtsız bebeklerin bedenleri üzerinde dilsel deneyler yaptı, "üvey annelere ve bakıcılara çocukları emzirmelerini, banyo yapmalarını ve yıkamalarını emrediyor ama hiçbir şekilde onlarla gevezelik etmemelerini ya da onlarla konuşmamalarını emrediyordu; çünkü bebekler İbranice (birincisi olan) ya da Yunanca, Latince ya da Arapça ya da muhtemelen doğdukları ebeveynlerinin dilini konuşacaklardı ama boşuna uğraştı çünkü çocuklar alkışlar, jestler, çehrenin neşesi ve yumuşak sözler olmadan yaşayamazdı." 
  • İlginç bir deney: Bebeklerle iletişim kurulmasaydı, hangi dilde konuşurlardı? Üzücü bir son...

    Bebeklerin neden öldüğüne gelirsek; insanlarda olan limbik sistem, duygusal yetilerin işlemesini ve gelişmesini sağlar. Bebekler, çevreleriyle dokunarak, konuşarak ve izleyerek iletişim kurar. Ancak deneydeki bebekler bundan tamamen mahrum edilmişti. Duygusal olarak bağ kurmaktan uzaklaştırılan bebeklerin, iç sistemininin sevgisizlikten dolayı yavaş yavaş iflas ettiği düşünülüyor. 

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