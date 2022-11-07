Deney tam olarak gerçek mi yoksa kurgu mu bilemiyoruz ancak 13.yüzyıl yazarı olan Salimbene, II.Frederick Üzerine isimli kitabında bu deneyden birkaç cümle bahsediyor;

"...Herodotos'taki Psammetichus gibi, bahtsız bebeklerin bedenleri üzerinde dilsel deneyler yaptı, "üvey annelere ve bakıcılara çocukları emzirmelerini, banyo yapmalarını ve yıkamalarını emrediyor ama hiçbir şekilde onlarla gevezelik etmemelerini ya da onlarla konuşmamalarını emrediyordu; çünkü bebekler İbranice (birincisi olan) ya da Yunanca, Latince ya da Arapça ya da muhtemelen doğdukları ebeveynlerinin dilini konuşacaklardı ama boşuna uğraştı çünkü çocuklar alkışlar, jestler, çehrenin neşesi ve yumuşak sözler olmadan yaşayamazdı."