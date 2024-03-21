İlginç fiziksel özellikler: Bu vücut anomalileri sizi şaşırtacak!
Doğumdan kaynaklanan ya da kalıtımsal olarak normalin dışında seyreden durumlar olabilir ve bunlara anomali denir. Peki, bu tarz değişik anomalileri hiç gördünüz mü? İşte, sizin için bazı insanların vücudundaki anomalilere dair ilginç fotoğraflar!
İnsanların farklı şekil ve boyutlarda vücut kısımları vardır. Bu vücut kısımları, DNA'da işlenirken anomali yaratabilir. Bununla birlikte bu farklılıklar, insanları birbirinden ayırarak özgünlük katabilir. İşte, bu tarz özgünlüklere sahip insanların internette paylaştığı bazı anomali görselleri ve yorumları...
''Armut şeklinde bir göz bebeğim var.''
''Elimde Raynaud fenomeni (vazospazm) sorunu var.''
(El ve ayak uçlarında beyazlaşma, kızarma gibi renk değişimlerinin görülmesi ile oluşan fizyopatolojik bir durumdur. Bireyin kan damarlarının gereğinden fazla daralması (vazospazm) bu renk değişimlerinin görülmesine neden olur.)
''Vitiligo (Ciltte beyaz lekeler şeklinde kendini belli eden hastalık) ve heterokromi (iki gözün renginin birbirinden farklı olmasına ya da tek gözün birden fazla renge sahip olması durumu) hastasıyım.''
''Yeni doğan oğlum kalp şeklinde bir başparmakla doğdu.''
''Kalıcı gözbebeği zarına (Persistent pupillary membrane) sahibim, bu; göz bebeğini geçen doku şeritleri olarak varlığını sürdüren fetal zar kalıntılarını içeren bir göz durumudur.''
''Elime dikilmiş ayak parmaklarım var.''
''Parmaklarım el gövdeme göre çok uzun kalıyor.''
''Kaşlarımın bazıları farklı yönde uzadığı için asimetrik duruyor.''
''Parmağımı bu şekilde kıvırabiliyorum.''
''İki gözümde de heterokromi var.''
''Serçe parmağımda diğer parmaklarıma göre daha fazla boğum var. Çok tuhaf durmuyor mu sizce de?''
''Alt dudağımda pigmentasyon eksikliği mevcut bu yüzden sağ kısım beyaz gözüküyor.''
''Elimin içinde diğer insanlara göre çok daha fazla çizgiye sahibim.''
''Parmaklarımı açtığımda el kaslarım kasılıyor."