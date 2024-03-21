''Elimde Raynaud fenomeni (vazospazm) sorunu var.''

(El ve ayak uçlarında beyazlaşma, kızarma gibi renk değişimlerinin görülmesi ile oluşan fizyopatolojik bir durumdur. Bireyin kan damarlarının gereğinden fazla daralması (vazospazm) bu renk değişimlerinin görülmesine neden olur.)