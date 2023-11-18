İlginç özelliklere sahip olan hayvanlar: Gözleri beyinlerinden daha büyük
Doğada, her canlının kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler, hayvanın yaşam tarzına ve çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. Bazı hayvanların özellikleri, diğerlerinden daha ilginçtir. Örneğin, gözleri beyinlerinden daha büyük olan "Tersiyerler", bu konuda en ilginç olanlardan biridir.
DÜNYANIN EN ÇİRKİN BALIĞI - DAMLA BALIĞI
Dünyanın en çirkin hayvanı ve balığı olarak bilinen Damla balığının bir diğer ismi Psychrolutes Marcidus. Damla balığı, okyanusun 600 ila 2.000 metre derinliklerinde yaşar. Akışkan ve sıvıyı andıran bir görüntüsü ile dikkat çeker. Bu görünümü, yaşadığı derin suların basıncına uyum sağlamasına yardımcı olur.
Damla balığı, yaklaşık 30 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Vücudu, jelatinimsi bir dokuya sahiptir. Bu doku, ona denizin derinliklerinde yüzerken hareket etmesini kolaylaştırır. Damla balığının gözleri, büyük ve yuvarlaktır. Bu gözler, karanlıkta görmesine yardımcı olur.
BEYNİ VE KALBİ YOK
Deniz yıldızları, beyni ve kalbi olmayan omurgasız hayvanlardır. Bunun yerine, sinir ve dolaşım sistemleri, vücudun her yerine yayılmış bir dizi sinir ve kanaldan oluşur. Bu sistemler, deniz yıldızlarının çevrelerini algılamasına, hareket etmesine ve hayatta kalmasına yardımcı olur.
DENİZ ANASI
Beyni ve kalbi olmayan bir diğer omurgasız canlı deniz anasıdır. Deniz analarının sinir sistemi, bir sinir ağı ve bu ağdan çıkan radial sinir kordonlarından oluşur. Sinir ağı, deniz anasının duyu organlarını ve sinir kordonlarını birbirine bağlar. Radial sinir kordonları, deniz anasının yüzme, beslenme ve avlanma gibi temel davranışlarını kontrol eder.
TÜM GÜN UYUYORLAR
Koalalar, Avustralya'ya özgü hayvanlardır. Gündüzleri ağaçlarda uyumaları ile ünlüdürler. Koalalar, yaklaşık 18-22 saat uyurlar. Bu, onları dünyanın en çok uyuyan hayvanlarından birisi yapar.
Koalaların tüm gün uyumasının birkaç nedeni vardır. İlk nedeni, koalaların diyetleri, lif bakımından zengin okaliptüs yapraklarından oluşur. Bu yaprakların, sindirimi zordur ve koalaların çok fazla enerji harcamasına neden olur. Koalalar, bu enerjiyi depolamak için uyurlar.
İkincisi nedeni ise koalalar, avcılardan korunmak için ağaçlarda yaşarlar. Ağaçlarda uyumak, koalaların avcılardan uzak durmasını sağlar.
Bir diğer nedeni ise koalalar, Avustralya'nın sıcak ikliminde yaşarlar. Koalalar, sıcak havalarda uyumak için enerji tasarrufu yaparlar.
HORTUMLU MAYMUNLAR
Dünyanın en uzun burunlu hayvanları olarak bilinen hortumlu maymunların burunları 7-8 santimetreye kadar ulaşır. Burnun ucu, erkekte çenenin altına kadar sarkar. Hortumlu maymunların burunları, sadece erkeklerde bu kadar uzundur. Dişilerin burunları daha kısadır.
TERSİYERLERİN GÖZLERİ BEYİNLERİNDEN DAHA BÜYÜKTÜR
Tersiyerlerin gözleri beyinlerinden daha büyüktür. Geceleri görme konusunda uzmandırlar ve genellikle geceleri aktiftirler. Tersiyerlerin geceleri görmelerini sağlayan özel adaptasyonları vardır. Tersiyerlerin gözleri, beyinlerinden daha büyüktür çünkü bu onlara daha fazla ışık toplamaları sağlar. Daha fazla ışık toplamak, geceleri daha iyi görmelerine yardımcı olur.