İlham veren buluşmalar BlackBox’ta
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'in etkinlik mekanı BlackBox mart ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle sanatseverler için sanatın çok sesli dünyasının kapılarını aralıyor... İşte program
Lale Devri’nde İstanbul’un şenlikleri
“Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları bu ay Osmanlı’nın en dikkat çeken sanatçılarından Levni’ye odaklanıyor. 7 Mart Cumartesi 13.00’teki “Nakkaş Levni ve Bir Lale Devri Düğünü” başlıklı etkinlikte sanatçının Surname-i Vehbi isimli eseri süsleyen minyatürlerinden hareketle 18. yüzyıl başında İstanbul’un kutlama âdetleri ele alınıyor.
Wilde’ın kaleminden ebedi gençlik ve güzellik arzusu
Edebiyat Rotası’nın 11 Mart Çarşamba 14.30’daki buluşmasında Seray Şahinler, gazeteci-yazar Oya Baydar ile 20. yüzyılın en önemli kalemlerinden Oscar Wilde’ın başyapıtı Dorian Gray’in Portresi konuşuluyor.
Yapay zekâ yazarlığı nasıl dönüştürüyor?
“Yekta Kopan ile Ars Machina” sohbetlerinin 26 Mart Perşembe 16.00’daki etkinliğinde, yazar Hakan Bıçakcı eşliğinde yapay zekânın sanatı nasıl dönüştürdüğünü, üretim biçimlerini nasıl yeniden tanımladığını ve estetik algımızı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz.
Sanatçı gözüyle İstanbul
Kültür-sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki İstanbul Hafızası buluşmaları devam ediyor. İstanbul’da yaşayan, üreten ve eserleriyle şehre ilham veren sanatçıların ağırlandığı söyleşilerin 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00’deki konuğu, başarılı oyuncu Çiçek Dilligil olacak.
BlackBox’taki tüm etkinliklerin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.
ETKİNLİKLER
• 7 Mart Cumartesi 16.00 Müzede Bir Meddah: Manideki Sır
• 12 Mart Perşembe 14.30 19. Yüzyılda İstanbullu Olmak - Tanzimat Sofrası: 19. Yüzyılda Ne Yedik Ne İçtik?
• 13 Mart Cuma 14.30 Anadolu Destanları: Aeneas Destanı
• 14 Mart Cumartesi 12.00 Levent Erden ile İstanbul Kafası: Beyoğlu & Pera
• 14 Mart Cumartesi 16.00 Müzede Bir Meddah: Hilal Altında Çanakkale
• 25 Mart Çarşamba 18.00 Çağlar Arasında Yolculuk: Klasik Dönem’den Kadın Heykelleri
• 28 Mart Cumartesi 14.00 Ayşegül 20. Yüzyılda: 1970’ler
• 29 Mart Pazar 14.00 Sanatın Başka Tarihi: Realizm
• 31 Mart Salı 14.30 Görmenin Halleri: Sanatta Fotoğraf
