Grup Gündoğarken grubu üyelerinden İlhan Şeşen'in hayatı merak konusu oldu. Gerç kuşak tarafından Aliye dizisinde canlandırdığı Feyyaz karakteriyle tanınan İlhan Şeşen mzüik dünyasının da televizyon-sinema dünyasının da yetenekli isimlerinden biri. İşte İlhan Şeşen hakkında merak edilenler...

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen bugün 73 yaşındadır.

İLHAN ŞEŞEKN HAYATI

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18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45liğini piyasaya sundu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında “Aşk Haklı” isimli ilk solo albümünü çıkardı. TRT’de “Gençler Haklı” ve 1995 yılında bir özel kanalda “Arka Pencere” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı.

Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de perşembe akşamları gösterilen Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in “Farketmez”, Nükhet Duru'nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Leman Sam'ın “Rüzgâr” ve “Ayrılığa Dayanamam”, İzel-Ercan'ın “Geri Dön”, Kerim Tekin'in “Yine Beni Sev”, Metiner'in “Gördüğüme Sevindim”, Yonca Lodi'nin “Aşk Layık Olanda Kalmalı” ve “Fal”, Kenan Doğulu'nun “Ellerimde Çiçekler” şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte “Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise “Hayatım Hikaye” isimli ilk kitabını yazdı.

İLHAN ŞEŞEN ŞARKILARI

Aşk Haklı (17 Nisan 1994) (Türker Prodüksiyon)

Neler Oluyor Bize (12 Aralık 2001) (DMC)

Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim (9 Mayıs 2003) (DMC)

Aşk Yalan (23 Şubat 2005) (DMC)

İlhan Şeşen (1 Kasım 2006) (DMC)

Gel (14 Temmuz 2014) (Aşk Müzik Yapım) (Sony)

Yedi Bölge İki Gölge (15 Şubat 2017) (Poll)

İstanbul'lu Şarkılar (26 Mayıs 2017) (Sony)

Ciddi Eğlence (20 Nisan 2018) (Sony)

Akustik Hikayeler (2 Ekim 2020) (Sony)

İLHAN ŞEŞEN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

Cesur Kuşku (2001)

Yeditepe İstanbul (2001)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Mumya Firarda (2002)

Mühürlü Güller (2003)

Aliye (2004)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Annem (2007)

Şöhret Okulu (2007)

Gönülçelen (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Bir Günah Gibi (2011)

Hayatımın Rolü (2012)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Asla Vazgeçme (2014)

Paramparça (2015)

Milat (2015)

Saklı (2015)

The Yetimler (2015)

Aşk Yalanı Sever (2016)

Propaganda 2 (2016)

Saklambaç (2016)

Tatlı Şeyler (2017)