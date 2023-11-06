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        Haberler Müzik İlia Özkan'dan 'Hacel Obası'na yeni yorum

        İlia Özkan'dan 'Hacel Obası'na yeni yorum

        İlia Özkan, 'Hacel Obası' türküsünü yepyeni bir sound ile yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:47
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        İlia Özkan'dan 'Hacel Obası'na yeni yorum
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        İlia Özkan, dört şarkılık EP'si 'Yorma'nın ardından 'Hacel Obası' türküsünü yepyeni bir sound ile yeniden yorumladı. Özkan, "Anonim olan 'Hacel Obası'nı yeniden seslendirerek, türkülerimi genç kuşaklara sevdirme ve aktarma sorumluluğuyla türküyü güncelleyerek müzikseverlerin beğenisine sundum" dedi.

        İlia Özkan yeni teklisi 'Hacel Obası' adlı türküsünün klip çalışması ise Kartepe'de Hilmi Özer yönetmenliğinde gerçekleşti. Özkan'ın klipteki kıyafetleri ise Satre'ye ait.

        Düzenlemesi Sunay Özgür'e, mix & masteringi Mayki Murat Başaran'ın yaptığı 'Hacel Obası' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #İlia Özkan
        #Hacel Obası
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