İlişkide kendinizi değerli hissetmiyorsanız dikkat: Partnerinizin öz güveninizi kırabilecek 7 davranışı!
Bazen insanlar farkında olmadan karşı tarafa çok müdahale ederek partnerlerinin öz güvenini kıracak davranışlarda bulunabilirler. İyi niyetli gözüken bu eylemler hem ilişkiyi hem de karşıdaki kişinin kendine olan inancını zedeleyebilir. Peki, hangi hareketler partnerin öz güvenini yok edebilir? İşte, çiftlerin birbirlerinin öz güvenini kırabilecek 7 davranışı!
Partnerinizin bazı davranışları özgüveninizi zedeleyebilir ve kendinizi değersiz hissetmenize yol açabilir. Bu tür davranışlar, ilişkideki dinamikleri olumsuz etkileyerek duygusal sağlığınıza zarar verebilir. Bir ilişkide, karşılıklı saygıyla destek önemlidir ve bazı yanlış tutumlar, karşı tarafın öz güveninin yıpranmasına neden olabilir. Haberimizde partnerinizin özgüveninizi kırabilecek olası kötü davranışlarını derledik. İşte, detaylar...
1. SİZİN YERİNİZE ÇOK KARAR VERMESİ
Karar vermekten hoşlanmayan bir partner olsanız bile, bazen her ikinizin de bir şeyi seçmeye katılmasının önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Partneriniz her konuda kendi başına karar veriyorsa sizin yeterince bilginiz olmadığını veya sizin fikrinizin önemli olmadığını düşündüğü için size sormaya değmeyeceği mesajını gönderiyor olabilir.
Bu kararlar daireniz için yeni perdeler seçmekten tatile nereye gideceğinize karar vermeye kadar değişebilir: Her zaman kendi başına seçim yapıp fikrinizi almıyorsa sizi önemsemiyor olabilir.
2. SİZE SORMADAN FOTOĞRAFLARINIZI PAYLAŞMASI
Partneriniz sizin yorgun, hasta veya eşofmanlı halinizi sevdiğini söyleyebilir. Ancak bu anlardaki fotoğrafınızı size sormadan sosyal medyada paylaşması doğru değildir. Sosyal medyadaki fotoğrafları herkes görebildiğinden güzel bulmadığınız fotoğraflarınızı başka birinin görmesini istemeyebilirsiniz.
Partneriniz bu fotoğrafları paylaşmadan önce size sormuyorsa sınırlarınızı ihlal ediyor demektir. Ayrıca bunu sizi daha kötü, kendisini daha iyi göstermek istediği şeklinde yorumlayabilirsiniz ve bu, öz saygınıza bir darbe vurabilir. Bir fotoğraf paylaşılacağı zaman ortak bir karara varmak daha iyi olabilir.
3. KONUŞURKEN SÖZÜNÜ KESMESİ
Birinin sözünü kesmek kaba bir davranıştır. Bazen sadece çok heyecanlı oldukları için veya söyleyeceklerini unutacaklarından korktukları için insanlar sözünüzü kesebilir. Ancak, birinin sözünü kesmek o kişiye sanki onu dinlemiyormuşsunuz ve söylemeye çalıştıkları şeyin önemli olmadığı hissini verir. Eğer bu, sık sık oluyorsa konuşmayı bırakmanız gerektiğini hissetmeye başlayabilirsiniz.
4. KARARLARINIZI SORGULAMASI
Partneriniz bazen en ufak şeylere bile itiraz ediyor olabilir. Örneğin ''kesinlikle işini değiştirmek istemezsin. Çok güzel ve bence birçok insan orada çalışmayı isterdi.'' gibi yüzeyde iyi niyetli gözüken ancak milyonuncu kezden sonra sürekli kararlarınızın sorgulanması "Çocuk olduğumu ve iyi kararlar veremeyeceğimi mi düşünüyor?'' diye hissetmenize sebep olabilir.
5. KÜÇÜMSEYİCİ KONUŞMALARI
Bir yetişkinin diğerine küçük bir çocukmuş gibi tepeden bakması pek de hoş bir durum değildir. Partneriniz toplum içinde veya özelde böyle davrandığında aşırı utanmış ve küçümsenmiş hissedebilirsiniz. Bu tavır, insanların kendilerini aşağılanmış ve değersiz hissetmelerine neden olur. Partneriniz sizinle bu şekilde konuşuyorsa size hak ettiğiniz saygıyı göstermiyor olabilir.
6. FİKİRLERİNİZE SÜREKLİ HAYIR DEMELERİ
Gerektiğinde hayır diyebilmek önemlidir. Ancak eşiniz sizin her fikrinize "hayır" diyorsa, aslında sizi cesaretlendirmiyor veya desteklemiyor olabilir. Bu kesinlikle öz saygınızı yerle bir edebilir.
Her bir şey önerdiğinizde veya havalı bir şey yapmayı düşündüğünüzde "hayır" duyduğunuzda, iyi bir fikriniz olduğunu hissetmeniz zorlaşır. Yani kendi mutluluğunuzu ve rahatınızı arama özgürlüğünüz olmadığını hissedebilirsiniz.
7. KOŞULLU SEVGİ GÖSTERMELERİ
Partnerinizin sevgisini ve onayını sürekli kazanmanız gerekiyorsa bu, sizin onlar için yeterince iyi olmadığınızı hissetmenize neden olabilir. Her sabah uyandığınızda tepki almamak için doğru şeyleri yapmaya çalışıyorsanız bu durum sağlıklı bir ilişkide olmadığınızı gösterebilir. Yani, sevilmek için sürekli performans göstermeniz gereken bir ilişkiye girmemelisiniz.
Kaynak: Psychology Today, Bright Side, Very Well Mind