İlişkide kendinizi değerli hissetmiyorsanız dikkat: Partnerinizin öz güveninizi kırabilecek 7 davranışı!

Partneriniz bu fotoğrafları paylaşmadan önce size sormuyorsa sınırlarınızı ihlal ediyor demektir. Ayrıca bunu sizi daha kötü, kendisini daha iyi göstermek istediği şeklinde yorumlayabilirsiniz ve bu, öz saygınıza bir darbe vurabilir. Bir fotoğraf paylaşılacağı zaman ortak bir karara varmak daha iyi olabilir.