Oyak Renault, 2019 yılına motor üretiminde rekor kırarak girdi. Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye’nin 'en büyük entegre otomobil şirketi' olan Oyak Renault, 2018 yılında 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdığını açıkladı.

Geçen yıl, yeni yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atan Oyak Renault, bir yılda gerçekleştirdiği en yüksek rakama ulaştı.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault olarak gerçekleştirdikleri rekor motor üretimine ilişkin şunları söyledi:

Oyak Renault olarak ‘sıfır hata, sıfır kaza’ mottosuyla iş güvenliği ve kalite unsurlarını ön planda tutarak motor üretiminde bugüne dek elde ettiğimiz en yüksek üretim performansına ulaşmanın ve 602 bin 421 adetle tarihi bir rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında da Oyak Renault olarak, 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz Antoine Aoun - OYAK Renault Genel Müdürü

İlk 20 yılda ürettiği motor adedine 1 yılda ulaştı

Bursa’da üretilen motor ve mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2018 yılında üretilen 602 bin 421 adet motor adediyle faaliyete geçtiği 1971 senesinden itibaren, 20 yıl boyunca ürettiği toplam motor rakamına da ulaşmış oldu.

Renault Grubu’nun bir motor üretim üssü olarak konumladığı Oyak Renault’nun dizel ve benzinli olmak ürettiği 6 değişik motor tipi, Türkiye dışında Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya'da üretilen araçlarda kullanılıyor.

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