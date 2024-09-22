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        Haberler Bilgi Gündem İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor? Okullarda 2024-2025 ara tatil takvimi açıklandı

        Ara tatil için geri sayım! İlk ara tatil ne zaman?

        Yeni eğitim - öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ders temposuna hızla ayak uydururken, gözler şimdiden ilk ara tatil tarihine çevrildi. Yoğun geçen dersler ve sınavlar arasında bir dinlenme molası arayan öğrenciler için bu tatil önemli bir yer tutuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil takvimini duyurdu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil tarihine dair tüm ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 22.09.2024 - 21:04
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        Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanla başladı, öğrenciler ve veliler ise şimdiden ilk ara tatilin tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

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        Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

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        Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

        Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

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        Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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