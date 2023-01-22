2023 yılında araştırılan konulardan birisi de cemrenin ne zaman toprağa düşeceği. Cemre düştükten sonra sırasıyla hava, su ve toprak ısınıyor. İlk cemre düştüğünde her yıl havayalar ısınır, ikinci cemre düştüğünde ise sular ısınmaya başlar.