BIST 100'de 73 şirket, net kar elde etti

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 15 milyar 380,2 milyon liraya yükseldi.

Derlenen bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2020'nin ilk çeyreğinde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Böylece 2019'un ilk çeyreğinde 15 milyar 274,6 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 15 milyar 380,2 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Sabancı Holding, Yapı Kredi ile Halkbank olmak üzere 8 şirket, net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.

BIST 100'DE 73 ŞİRKET NET KÂR ELDE ETTİ

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve koronavirüs salgını nedeniyle süresi uzatılan bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 100 şirketten 73'ü ilk çeyrekte net kar elde etti. Kalan 27 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, söz konusu şirketlerden ilk çeyrekte en fazla net kar elde eden 3 milyar 470 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Net karda Koç Holding'i, 1 milyar 766,4 milyon lirayla VakıfBank, 1 milyar 662,8 milyon lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 477,6 milyon lirayla İş Bankası, 1 milyar 302,7 milyon lirayla Akbank, 1 milyar 193,2 milyon lirayla Sabancı Holding, 1 milyar 129,4 milyon lirayla Yapı Kredi, 1 milyar 128,4 milyon lirayla da Halkbank izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 2 milyar 265 milyon lirayla Tüpraş açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Tüpraş'ı, 2 milyar 23 milyon lirayla THY, 700,4 milyon lirayla Enka İnşaat, 401,5 milyon lirayla da Pegasus takip etti.

KÂR ARTIŞINDA LİDERLİK KOÇ HOLDİNG'DE

Bu yılın ocak-mart döneminde net karını geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında en çok artıran şirket Koç Holding oldu. 2019'un ilk çeyreğinde 779,3 milyon lira seviyesinde olan holdingin net karı, 2020'nin aynı döneminde 3 milyar 470 milyon liraya yükseldi.

Net kar artışında Koç Holding'in ardından VakıfBank geldi. Geçen bir yıllık sürede VakıfBank'ın net karı 780,5 milyon liradan 1 milyar 766,4 milyon liraya çıktı.

Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde 27 şirketin net karında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket Tüpraş oldu. Tüpraş'ın geçen yılın ocak-mart döneminde 375,2 milyon lira olan net zararı, bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 265 milyon liraya tırmandı.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı MLP Sağlık Hizmetleri'nin aldığı görüldü. Söz konusu dönemde şirketin net karı 2 milyon 712 bin lira seviyesinden 50 milyon 366 bin liraya ulaşırken, bu da net karın neredeyse 19 katına çıktığına işaret etti.

Net karı 10 kat artışla 84 milyon liraya dayanan Türk Traktör ise ikinci sırada yer aldı.

EREĞLİ, ENKA VE TEKFEN İLK 10'DAN ÇIKTI

Net kar büyüklüğü açısından 2019'un ocak-mart döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın ilk çeyreğinde de listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Turkcell, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat, Tekfen Holding ve Vakıfbank, 2019'un ilk çeyreğinde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.



Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu listeden Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve Tekfen çıkarken, bu şirketlerin yerine Koç Holding, ASELSAN ve Halkbank girdi.