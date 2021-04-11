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İlk çeyrekte 962 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi

Yılın ilk çeyreğinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,64 artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 962 milyon dolarını mobilyacılar gerçekleştirdi

İlk çeyrekte 962 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi
HABERTURK.COM

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya ihracatında lider ilk beş ülkenin Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak olduğunu söyledi.

Hızla derinleştikleri pazarlardan ABD ve Avrupa'da stratejik çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini kaydeden Güleç, Hollanda ve Romanya pazarlarında da hızla yükseldiklerini bildirdi.

Martta en çok ihracatı yapılan ürünlerin yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyaların ve çocuk mobilyalarının olduğunu dile getiren Güleç, hem mobilya özelinde hem de mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde çok güzel bir ilk çeyrek rakamına ulaştıklarını anlattı.

Avrupa ve ABD gibi öncelikli pazarlarda kilogram başı ortalama mobilya fiyatının 3 doların üzerinde olduğunu ifade eden Güleç, katma değeri yüksek, tasarımı yönü daha da güçlü, inovatif ürünlerle bu rakamı yukarı çıkarmak istediklerinin altını çizdi.

Güleç, "Dünya mobilya sektörünün en büyük sekizinci ihracatçısı olan Türkiye mobilya sektörünü üç basamak daha yukarı taşımak ve beş büyük ihracatçıdan birisi olma hedefimize de dünden daha yakınız. Hedeflerimizi ulaşmak için bütünleşik stratejiler belirledik. Bunlardan önemli olanla ise tanıtım çalışmaları. Yeni pazarlarda varlığımızı artırma ve mevcut pazarları koruma stratejisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

2023 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Ahmet Güleç, içinde bulundukları bu olağanüstü dönemde sektörün her ay ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"2023 hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için stratejiyi geliştirerek devam edeceğiz. Bugün mobilya tarafında dünyanın 8. büyük ihracatçısıyız. İlerleyen aylarda da artışın süreceği inancıyla dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelmek için sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Sektörümüzdeki ham madde sorunları en önemli gündemimiz. Sektör olarak ham madde üretimimizin yüzde 20'sini ihraç etmemize rağmen iç piyasada mal ve ürün bulmak giderek zorlaşıyor. Ham madde tedarikinde sorunlar devam ettiği müddetçe, mobilya ihracatımızdaki artış ivmesinin gerilemesi tehlikesi hep gündemde olacak. Sorunun kalıcı çözülmesi için yoğun çalışmaları sürdürüyoruz.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise, sektörün ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 15 ihracat artışı yakaladığını belirterek, salgın sürecini en başarılı yöneten sektörler arasında yer aldıklarını söyledi. Gürcan, "Bunda en büyük etken, çarkları döndürmeye başlamamız, Çin'den kayan talebe hızlıca karşılık vermemiz oldu. İç pazarda yaşadığımız durağanlığa karşılık ihracata ağırlık vermemizin meyvelerini toplasak da beklentilerimizin biraz aşağısında bir performans sergiliyoruz. Bunun nedeni ham madde sıkıntısı çekmemiz." dedi.

Ham maddede sadece yüzde 15 oranında yurt dışına bağlı olmalarına rağmen yerli üreticilerden mal tedarik edemediklerini vurgulayan Gürcan, ham madde ihracatına sınırlama getirilmesini talep etti.

Gürcan, "Bu anlamda hem bakanlık hem de ham madde üreticileri ile bir aya geldik. Konu kısa bir zamanda çözüme ulaşacak. Çözümle birlikte yılı 4,5 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan da mobilyada son yıllarda atağa geçtiklerini belirterek, geçen yıl salgına rağmen sektörün başarılı bir performansla ihracatını koruduğunu söyledi.

İhracatın kesilmemesi için 365 gün sürecek sanal fuar başlattıklarını anımsatan Çalışkan, ham maddede yaşadıkları sorunlardan bahsetti.

Navlun fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Avrupa'nın Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Çalışkan, "İngiltere ile imzalanan ticaret anlaşması, ABD'ye kurulan ticaret merkezi gibi birkaç faktör ihracatı hızlandırmamızı sağladı. Yine Azerbaycan'da, Karabağ zaferinden sonra hareketlenecek bir pazar söz konusu. Ham maddede yaşadığımız sıkıntıların giderilmesi durumunda çok güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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