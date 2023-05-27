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Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, ilk defa Güneş'i bu kadar yakın görüntüledi!

Hawaii'deki yeni güneş teleskobu, Güneş lekerini ve "sessiz bölgeler" olarak adlandırılan alanları, yani Güneş'in en derinlerine bakan bir dizi görüntü yayınladı. Bizden 149 milyon kilometre uzakta olan Güneş'in görüntüleri Ulusal Bilim Vakfı tarafından Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile görüntülenerek yayınladı. İşte, Güneş'in hiç görülmemiş görüntüleri...

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  • İlk defa Güneş bu kadar yakın görüntülendi! Her bir güneş lekesi Dünya'dan büyük!

    Hawaii'de bulunan gözlem evi Güneş'in süper net fotoğraflarını çekmek, Güneş lekeleri, patlamalar ve koronal kütle atımları dahil olmak üzere uzay havasını etkileyen Güneş faaliyetlerinin tümünü ölçmek için inşa edildi.
  • İlk defa Güneş bu kadar yakın görüntülendi! Her bir güneş lekesi Dünya'dan büyük!

    İLK DEFA BU KADAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Bu olaylar Dünya'daki elektrik şebekelerini ve telekomünikasyon sistemlerini bozarak sorunlar yaratabiliyor. Örneğin Mart 1989'da meydana gelen Güneş patlaması sonucu Kadana'nın Quebec eyaletinin tamamında 12 saatlik bir elektrik kesintisi yaşandı.

     
  • İlk defa Güneş bu kadar yakın görüntülendi! Her bir güneş lekesi Dünya'dan büyük!

    Güneş lekelerine yakından bakıldığında uzun, koyu ve renkli lifler görülüyor. Gözlemevine göre görselde görülen Güneş lekelerinin çoğunun büyüklüğü Dünya kadar, hatta bazıları daha büyük. Lekeler, Güneş yüzeyinin diğer kısımlarından daha soğuk olduğu için koyu renkte görünüyor ve manyetik alanların birbirine teması durumda Güneş patlamalarına neden oluyor.
  • İlk defa Güneş bu kadar yakın görüntülendi! Her bir güneş lekesi Dünya'dan büyük!

    Görüntülerden bazıları, Güneş lekelerini kesiyor gibi görünen "ışık köprülerini" gösteriyor. Bu oluşumların bir Güneş lekesinin parçalanmasının başlangıcı olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu yapıların ne kadar derinde olduğunu henüz bilmiyor.

    Kaynak: Mashable

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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