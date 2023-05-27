Güneş lekelerine yakından bakıldığında uzun, koyu ve renkli lifler görülüyor. Gözlemevine göre görselde görülen Güneş lekelerinin çoğunun büyüklüğü Dünya kadar, hatta bazıları daha büyük. Lekeler, Güneş yüzeyinin diğer kısımlarından daha soğuk olduğu için koyu renkte görünüyor ve manyetik alanların birbirine teması durumda Güneş patlamalarına neden oluyor.