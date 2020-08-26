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Volkswagen'in ilk tamamen elektrikli SUV'u olan ID.4'ün seri üretimi, Zwickau'da başladı.

Dünya prömiyerinin Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4 modelinin, Türkiye'de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacağı açıklandı.

Elektrikli araçlara 2024 yılına kadar 33 milyar euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar euroluk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1.5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Volkswagen'in önümüzdeki dönemde ID.4'ü Avrupa'da, Çin'de ve daha sonra ABD'de pazara sunmayı planladığı da kaydedildi.

ID.4, Volkswagen'in tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. Modelin menzil mesafesi ise 500 kilometre olarak açıklanıyor.

300 BİN ELEKTRİKLİ ARACI BANTLARDAN İNDİRECEK

Yapılan açıklamaya göre, Zwickau, büyük bir otomobil üretim tesisinin tamamen elektrikli model üretimine geçtiği ilk fabrika olarak Volkswagen markasının e-mobilite atağında önemli bir rol oynuyor.

Bu yıl tamamlanacak tüm dönüşüm çalışmaları sonrasında 2021 yılında MEB teknolojisine sahip yaklaşık 300 bin elektrikli aracın Zwickau fabrikasında banttan indirilmesi hedefleniyor.

ID.4, Volkswagen'in tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. 500 kilometrelik menzile sahip (WLTP'ye göre) ID.4, geniş iç hacmi ve ultra modern dış tasarımı ile dikkat çekiyor.