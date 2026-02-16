Canlı
        İlk filmini çeken Adele Roma'da tanınmamak için uğraştı

        İlk filmini çeken Adele Roma'da tanınmamak için uğraştı

        Kariyerinde yeni bir sayfa açarak film setine adım atan Adele, çekim için bulunduğu Roma'da gizlenmeye çalıştı

        Giriş: 16.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:33
        Tanınmamak için uğraştı
        Pop müziğin dünyaca ünlü İngiliz yıldızı Adele, oyunculuğa soyundu. Ünlü şarkıcı, Tom Ford'un yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dönem draması 'Cry to Heaven'daki ilk oyunculuk denemesi için İtalyan başkentinde bulunuyor.

        16 Grammy ödüllü 37 yaşındaki şarkıcı, Roma'da bir restorandan çıkıp kendisini oteline götürecek limuzini beklerken görüntülendi. Ünlü yıldız, dikkat çekmemek için atkısını şapkasının üzerine doğru sararak kendini gizlemeye çalıştı.

        Adele, bir sonraki gün de Roma'daki otelinden çıkarken şapka ve yüz maskesi takarak dikkat çekmemeye uğraştı. Müzik satışlarıyla rekorlar kıran şarkıcı, kariyerinde cesur bir yeni sayfa açmanın eşiğinde.

        Büyük bir merakla beklenen film projesiyle Adele, ilk kez bir film setine adım atıyor.

        #Adele
        #sinema
        #film
        #italya
