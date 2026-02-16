İlk filmini çeken Adele Roma'da tanınmamak için uğraştı

Pop müziğin dünyaca ünlü İngiliz yıldızı Adele, oyunculuğa soyundu. Ünlü şarkıcı, Tom Ford'un yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dönem draması 'Cry to Heaven'daki ilk oyunculuk denemesi için İtalyan başkentinde bulunuyor.

16 Grammy ödüllü 37 yaşındaki şarkıcı, Roma'da bir restorandan çıkıp kendisini oteline götürecek limuzini beklerken görüntülendi. Ünlü yıldız, dikkat çekmemek için atkısını şapkasının üzerine doğru sararak kendini gizlemeye çalıştı.

Adele, bir sonraki gün de Roma'daki otelinden çıkarken şapka ve yüz maskesi takarak dikkat çekmemeye uğraştı. Müzik satışlarıyla rekorlar kıran şarkıcı, kariyerinde cesur bir yeni sayfa açmanın eşiğinde.

Büyük bir merakla beklenen film projesiyle Adele, ilk kez bir film setine adım atıyor.