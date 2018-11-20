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İlk hafta sağa-sola dön, ikinci hafta silahlı eğitim...

Milliyet gazetesinden Metin Uyar, geride bıraktığı 21 günlük vatani hizmetini şöyle anlattı: "İlk hafta tekmil, selam verme, hizaya gelme, yerinde sayma gibi yanaşık düzen eğitimi aldık. İkinci haftayı silahlı eğitimle geçirdik. Cumartesi spora ayrılmıştı, pazar ise dinlenme günüydü. Eğitimler gözünüzü korkutmasın, komutanlar ömür boyu masa başında çalıştığınızın farkında."

20.11.2018 - 08:35 | Güncelleme: Genel

Türkiye genelinde 723 bin kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Dün başvuruda bulunanların nerede ve ne zaman askerlik yapacağı açıklandı. Milliyet gazetesinden Metin Uyar, bedelli askerlik yapacak olanlara geride bıraktığı vatani görevini şöyle anlattı: "21 günlük vatani görevin ilk haftasını büyük ölçüde oryantasyon için gerekli bilgilendirmeler ve sağa, sola, geriye dönme, tekmil ve selam verme, hizaya gelme yerinde sayma gibi silahsız yanaşık düzen eğitimi ile geçirdik. 41 maddelik Askeri Nezaket ve Terbiye Kurallarını da ilk hafta öğrendik.

İKİNCİ HAFTA SİLAH EĞİTİMİ

İkinci haftadan itibaren silahlı yanaşık düzen eğitimine geçtik. Silahla esas duruş, silah yerinde dönüşler yapma, tüfek taşıma vaziyetleri, tüfek çatma... İkinci hafta silahın parçalarını takıp çıkarma, tüfek muayenesi ile bakımı, mekanik nişancılık eğitimi ve atış da yapıldı. Bunların yanı sıra Tek Er Muharebe Eğitimi aldık. Burada da arazide nasıl gizlenebileceğimiz ve arazide yön tayinini nasıl yapacağımız gibi bilgileri öğrendik.

CUMARTESİ GÜNLERİ SPOR VAR

Her iki hafta da cumartesi spora ayrılmıştı. Pazar ise dinlenme günüydü. Eğitimler gözünüzü korkutmasın, komutanların çoğu ömrünüz boyunca masa başında çalıştığınızın farkında. Yani sağlığınızı zorlayacak bir hareketi rahatsızlığınız olduğunu belirttiğiniz sürece yapmıyorsunuz. Ama anlayışlı olmayan kişilerle de karşılaşabilirsiniz. O nedenle mevcut bir sağlık raporunuz varsa ve belirli hareketleri yapamayacık durumdaysanız, doktorunuzun yazdığı raporu yanınızda götürmeniz yararlı olabilir.



KADINA ŞİDDETE KARŞI EĞİTİM

Biz takım olarak gerçekten çok şanslıydık. Takım komutanımız ve eğitim çavuşumuz bizi sürekli motive ederek, yapamadığımız durumda bire bir ilgilenerek aldığımız eğitimin hakkını verdiler. Komutanlarımızdan aldığımız eğitimlerin yanı sıra; aile içi şiddete ve kadına şiddete dikkat çeken bir saatlik eğitime de katıldık. O kadar erkeği bir arada yakalamışken verilebilecek en güzel eğitimlerden biriydi. Örneğin bağırmanın "psikolojik şiddet" olarak adlandırılan bir şiddet türü olduğunu bile ilk defa orada öğrenen çok kişi oldu.

 

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