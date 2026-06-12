İlk kitabını 'Karneni Göster Kitabını Al' ile aldı, 19 yıl sonra yazar oldu

Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması, özellikle de dijital bir dünyaya doğmuş çocuklarımız için zihinsel kapasitenin gelişmesi, eleştirel düşünme, odaklanma becerilerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlattığı ve bu yıl 19. yılına giren “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası da bu amaca hizmet ediyor.

Kampanya için Bankanın İstanbul Şubesi'nde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ile yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

Bu yıl Jules Verne’in “Dünyanın Ucundaki Fener” ile “Hangi Gezegen Yüzebilir?” kitapları çocuklarla buluşuyor.

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ARAN: MERAK DUYGUSU TÜM KEŞİFLERİN TEMELİNDE YER ALIYOR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde; kitaba, okumaya duyulan sevginin küçük yaşlarda edinilmesinin önemine işaret ederek, bu sevgiyle büyümenin hem çocukların gelişiminde hem de toplum için daha güzel bir geleceğin inşa edilmesinde rolü olduğunu söyledi.

Çocuklara kitap armağan etmenin aynı zamanda yeni dünyalar keşfetme imkânı ve düşünme özgürlüğü sunmak olduğuna inandıklarını belirten Aran, “Kitap okuyan çocuk soru sormayı öğrenir, soru soran çocuk merak eder, merak eden çocuk araştırır, araştıran çocuk ise bilgiyi ezberlemekle yetinmez onu anlamaya, yorumlamaya ve yeni fikirler üretmeye başlar. Bilimin, teknolojinin ve insanlığın ilerlemesini sağlayan tüm büyük keşiflerin temeline baktığımızda da hep bu merak duygusunu görürüz” diye konuştu.

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Aran, 19 yıldır sürdürdükleri Karneni Göster Kitabını Al kampanyası ile bugüne kadar milyonlarca çocuğun karne sevincine ortak olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu aynı zamanda ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Düşünen, sorgulayan, öğrenmeye açık nesillerin yetişmesinde kitabın en güvenilir rehberlerden biri olduğuna inanıyoruz. Bazen tek bir kitap bir çocuğun aklına bir soru düşürür. Bazen bir karakteri rol model alır. Bazen başka bakış açılarının mümkün olduğunu fark eder. Bir bilim insanı, öğretmen, girişimci, sanatçı ya da ülkesine ve yaşadığı dünyaya değer katan, ilgi alanı neyse o alanda yürüyen bir yetişkin olma yolunda ilhamı buradan alır. Bize düşenin çocuklarımıza zihinsel kapasitelerini geliştirecek, kişisel gelişimlerini destekleyecek bu yolculukta eşlik etmek olduğu inancıyla onları kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz.”

İLK KİTABINI MAÇKA’DA KARNENİ GÖSTER KİTABINI AL İLE ALDI, 19 YIL SONRA YAZAR...

Kampanyaya dair en çarpıcı örneklerden biri, 19 yıl önce Trabzon’un Maçka ilçesinde bir çocuğun kitapla tanışmasıyla başlıyor. Türkiye İş Bankası’nın çocuklara ulaştırdığı ilk kitaplardan birini alan 11 yaşındaki Samet Karahasanoğlu, bugün edebiyat ve tiyatro ilişkisi üzerine yazdığı kitabıyla okur karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haberturk.com’a konuşan Sunay Akın, bu örneğin kampanyanın amacını en somut şekilde ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“19 yıl önce, Türkiye İş Bankası tarafından çocuklara verilen ilk kitaplardan biri Trabzon’un Maçka ilçesine ulaştı. O kitabı alan 11 yaşındaki bir çocuk karnesiyle birlikte kitabını alıp okudu. Aynı çocuk olan Samet Karahasanoğlu yıllar sonra bugün edebiyat ve tiyatro ilişkisi üzerine bir kitap kaleme aldı ve artık bir yazar olarak okur karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte bugünün önemi bu.

Çocuklara kitap vermek, onları okumaya ve bilgiye sevk etmek okuyan, yazan, üreten bir Türkiye demek. Somut örneği işte yanımda duruyor. 19 yıldır süren çaba sadece bunun gibi başarılar için bile değmez mi? İş Bankası’nın her yaz çocuklara armağan ettiği kitaplar sayesinde bir çocuk okuma sevgisi kazanıyor, yıllar sonra da edebiyatımıza yeni bir yazar olarak katılıyorsa, işte o zaman bu kampanya amacına ulaşmış demektir.”

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"KENDİME AİT İLK KİTAP KARNENİ GÖSTER KİTABINI AL KAMPANYASIYLA OLDU"

Etkinliğe katılan Samet Karahasanoğlu da kampanyanın hayatındaki yerini anlattı:

“Tabii ustam çok güzel anlattı. Ben o zaman çocuktum, ilkokul ve ortaokul çağlarındaydım. Maçka’da kitapçı yoktu, Anadolu’nun küçük bir kasabasıydı. Kütüphane dışında kitap alabileceğimiz bir yer de yoktu. Kendime ait kitap ilk kitap Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla oldu.

Cicero’nun bir sözü vardır: ‘Kitaplar hiç solmayacak bahçelerdir.’ Türkiye İş Bankası da Cumhuriyet’in en büyük değerlerinden biri olarak, adeta kurak bir coğrafyaya tohum eker gibi bu kitapları çocuklara ulaştırdı. Ben de her karne zamanı geldiğinde koşa koşa İş Bankası şubesine gider ve kitabımı alırdım. 14-15 yaşlarımda şiir, öykü ve deneme yazmaya başladım. Bugün bulunduğum noktada İş Bankası’nın çok büyük bir payı var.

Benim gibi birçok çocuğa da aynı imkân sunulduğuna inanıyorum. Umarım bu devam eder; çocukların merakı, okuma ve yazma aşkı her geçen gün artar ve Cumhuriyet’in en başından beri hayal ettiği toplum idealine ulaşılır.”

Karahasanoğlu, eylül - ekim aylarında yayımlanması planlanan kitabına ilişkin de bilgi verdi. Yeni kitabında edebiyat ile tiyatronun kesişim noktalarına odaklandığını söyleyen Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Örneğin Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat’ın Garip akımıyla tanınmalarının yanı sıra Ankara Lisesi’nin tiyatro kulübünde buluşmuşlar. Kitabımda ayrıca Sabahattin Ali’nin tiyatroya olan ilgisini, Anadolu turnelerine çıkışını; Orhan Kemal’in ise tiyatroyla tanışarak yazar olma hayaline adım attığı süreci anlatıyorum. Yani edebiyat dünyasının önemli isimlerinin tiyatroyla kesişen, pek bilinmeyen yönlerini bir araya getirdim. Umarım okurlar da sever.”

KİTAPLAR AYNI ZAMANDA KUMBARA DERGİSİ PORTALINDA

Öğrenciler, kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra www.kumbaradergisi.com adresinde yer alan Kumbara dergisi portalı ve derginin mobil uygulaması üzerinden de erişebiliyor. Ayrıca kitaplar, Yatılı Bölge Okulları, Sevgi Evleri, Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevleri ile Çocuk Eğitimevleri’ne de gönderiliyor ve Braille alfabesi ile basılarak görme engelli öğrencilere eğitim veren okulların kütüphanelerine ulaştırılıyor.

19 YILDA 29 KİTAP

İş Bankası'nın kampanyayla bugüne kadar armağan ettiği farklı kategorilerdeki 29 kitap başlığı şunlar:

2008 yılında “Alice Harikalar Diyarında”,

2009 yılında “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”,

2010 yılında “Yazarlarımızdan Öyküler”,

2011 yılında “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”,

2012 yılında “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”,

2013 yılında "Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler",

2014 yılında "Yazarlarımızdan Öyküler”,

2015 yılında “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle-Şiir Dünyasına Yolculuk" ile "Depremden Korkmuyorum-Nasıl Korunacağımı Biliyorum",

2016 yılında “Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”,

2017 yılında "Astronotlar Üşür Mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar",

2018 yılında "Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar",

2019 yılında "Siyah İnci"

2020 yılında “Dünya’nın Merkezine Yolculuk”, “Doktor Ox’un Deneyi”, “Define Adası”, “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda”

2021 yılında “Bambi”, “Kayıp Dünya”, “İklim Hakkında Konuşalım”

2022 yılında “Sherlock Holmes'un Maceraları” ve “Gizli Bahçe”

2023 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor”

2024 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilge Öğretmen Anlatıyor”, “Aklıma Bir Soru Geldi”