İlk Öpücük filmi oyuncuları kimler? İlk Öpücük filmi konusu nedir? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi filminin başrolünde Özge Gürel ile Murat Yıldırımlar yer alıyor. İşte detaylar...

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Murat Yıldırım Hakan

Özge Gürel Bahar

Cezmi Baskın Şehmuz

Beyti Engin Muzaffer

Hayrettin Karaoğuz Necati

Sadi Celil Cengiz Mücahit

Gamze Karaduman Meliha

Erol Aksoy Dayı

Jale Aylanç

Hakan Akın

Birsen Dürülü

İlay Erkök

Değer Alp

Dilan Demirel

Hilal Uysun

Zümre Ertürk

Alp Kadıoğlu



İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez âşık olmuştur; ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.[1]