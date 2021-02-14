İlk Öpücük filmi oyuncuları kimler? İlk Öpücük filmi konusu nedir? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi filminin başrolünde Özge Gürel ile Murat Yıldırımlar yer alıyor. İşte detaylar...
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Murat Yıldırım Hakan
Özge Gürel Bahar
Cezmi Baskın Şehmuz
Beyti Engin Muzaffer
Hayrettin Karaoğuz Necati
Sadi Celil Cengiz Mücahit
Gamze Karaduman Meliha
Erol Aksoy Dayı
Jale Aylanç
Hakan Akın
Birsen Dürülü
İlay Erkök
Değer Alp
Dilan Demirel
Hilal Uysun
Zümre Ertürk
Alp Kadıoğlu
İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez âşık olmuştur; ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona kendini her gün yeniden sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.[1]
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