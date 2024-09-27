İlkay Gündoğan. ikinci kez baba olacak
İtalyan model Sara Arfaoui ile 2023'te ilk bebekleri Kais'i kucaklarına alan Manchester City'li futbolcu İlkay Gündoğan, ikinci kez baba olacak
İki yıl önce nikâh masasına oturan Manchester City'li İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui'den müjdeli haber geldi.
Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ikinci kez anne ve baba olacakları müjdesini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
Fotoğraflarda Arfaoui'nin karnının iyice belirginleştiği görüldü.
"SENİ DÜŞLÜYORUM"
Bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamayan İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ile ortak paylaşımlarına; "Seni düşlüyorum" notunu düştü.