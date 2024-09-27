Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlkay Gündoğan, ikinci kez baba olacak - Magazin haberleri

        İlkay Gündoğan. ikinci kez baba olacak

        İtalyan model Sara Arfaoui ile 2023'te ilk bebekleri Kais'i kucaklarına alan Manchester City'li futbolcu İlkay Gündoğan, ikinci kez baba olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İki yıl önce nikâh masasına oturan Manchester City'li İlkay Gündoğan ile İtalyan model Sara Arfaoui'den müjdeli haber geldi.

        2

        Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ikinci kez anne ve baba olacakları müjdesini sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
        Fotoğraflarda Arfaoui'nin karnının iyice belirginleştiği görüldü.

        3

        "SENİ DÜŞLÜYORUM"

        Bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamayan İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui ile ortak paylaşımlarına; "Seni düşlüyorum" notunu düştü.

        4

        Öte yandan çift, 2023'te de 'Kais' adını verdikleri bir oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        #İlkay Gündoğan
        #Sara Arfaoui
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!