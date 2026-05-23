İlkay Gündoğan: İnşallah yine şampiyon oluruz

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda Galatasaray'la şampiyonluk coşkusunu yaşayan İlkay Gündoğan; eşi Sara Arfaoui ve oğlu Kais ile birlikte havalimanında görüntülendi.

"GURURLUYUZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlkay, "Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah önümüzdeki sezon yine şampiyon oluruz" sözleriyle takımına destek verdi.

Öte yandan, Gündoğan’ın eski takımı Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona eriyor. 2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola, sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. İngiltere'ye gideceklerini belirten yıldız futbolcu, dünyaca ünlü teknik direktörün son maçını yerinde izleyeceklerini söyledi. İlkay Gündoğan, kısa süren sohbetin ardından basın mensuplarına teşekkür ederek alandan ayrıldı.

İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında 'Kian' adını verdikleri bebeklerinin doğumuyla üçüncü kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.