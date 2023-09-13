Almanya, Hansi Flick'in teknik direktörlük görevinden alınmasından iki gün sonra hazırlık maçında Fransa'yı 2-1 yenerken kasveti dağıtmak istiyordu ancak kaptan İlkay Gündoğan'dan gelen haber moralleri bozdu.

Thomas Müller'in erken attığı gol ve Leroy Sane'nin 87'de attığı ikinci gol, Hansi Flick'in pazar günü görevden alınmasına yol açan beş maçlık kazanamama serisini (son olarak Japonya'ya karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet) sona erdirdi. Önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile oynanacak maçlar öncesinde yeni bir teknik direktör arayışı sürüyor.

Fransa karşısında Almanya'nın başında, aralarında sportif direktör Rudi Völler'in de bulunduğu üç kişilik geçici bir ekip vardı. Völler, 2002 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın teknik direktörüydü ancak 18 yıldır hiçbir maçta görev almamıştı.

REKLAM

Fransa geçen yıl Arjantin'e kaybettiği Dünya Kupası finalinden bu yana beş maçtır gol yememişti ama Almanya henüz dördüncü dakikada golü buldu. Geçen hafta Flick tarafından bu yıl ilk kez kadroya alınan Thomas Müller, Benjamin Henrichs'in ortasını kontrol etti ve kaleci Mike Maignan'ın yanından topu ağlara gönderdi.