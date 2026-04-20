        Haberler Magazin İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui Gündoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

        İlkay Gündoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

        Galatasaray'da forma giyen futbolcu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Arfaoui Gündoğan, bir kez daha anne ve baba olmanın sevinci yaşadı

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:27 Güncelleme:
        İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti.

        İkili, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına almıştı.

        İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui Gündoğan, geçtiğimiz yıl üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

        Gündoğan çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Erkek bebekleri olan İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui Gündoğan, oğullarına 'Kian' adını verdi.

        Galatasaray Kulübü, müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.

        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Arazi satışında sert düşüş
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
