İlkay Gündoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
Galatasaray'da forma giyen futbolcu İlkay Gündoğan ve eşi Sara Arfaoui Gündoğan, bir kez daha anne ve baba olmanın sevinci yaşadı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:27
İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti.
İkili, 2023 yılında oğulları Kais'i, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına almıştı.
İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui Gündoğan, geçtiğimiz yıl üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
Gündoğan çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Erkek bebekleri olan İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui Gündoğan, oğullarına 'Kian' adını verdi.
Galatasaray Kulübü, müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.
