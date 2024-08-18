İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!

İstanbul inanılmaz cinayetlere tanıklık etti. Kimi zaman akılalmaz nedenlerden dolayı cinayetler işlendi. Kimi zaman da işlenen cinayetlerin ilginç planları ön plana çıktı. Bazılarında ise katil zanlısının profili şaşkınlık yarattı. Tüm bu şaşırtan olayların çözümü de dedektiflerin filmleri aratmayan çalışmalarıyla hafızalarda yer aldı. İşte her yönüyle şaşırtan bir cinayetin hikayesi 2001 yılında yaşandı.

YERDE YATAN BİRİ

2001 yılının son günleriydi. Gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İhbarda, Zincirlikuyu bölgesinde bir kişinin yerde yattığı belirtiliyordu. Olay yerine giden Şişli ilçe ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye olay yeri inceleme ve cinayet masası ekipleri yönlendirildi.

REKLAM NEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAŞILMADI Olay yerine giden ekipler ceset üzerinde gerekli çalışmayı yaptı. Üzerinde kimlik çıkan kişinin, vücudunda kesici alet izi yoktu. Ancak vurulduğu bölgede bir giriş izi vardı. Bu giriş izi kurşun girişine de benzemiyordu. O gün cinayet masasında görevli olan deneyimli cinayet uzmanı Bedir Taşdelen ve ekibi olay yerindeydi. TİTİZ ÇALIŞMA BAŞLATILDI Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cinayet uzmanı Bedir Taşdelen ve ekibi çalışma başlattı. Yıllarca cinayet masasında çalışan ve birçok önemli cinayeti çözen emekli cinayet uzmanı Bedir Taşdelen o olayın ilginç bir vaka olduğunu belirterek, “İlk baktığımızda maktulün neyle vurulduğunu anlamadık. Kurşun izine benzemiyordu. Tabi bunu Adli Tıp'ta kısa sürede öğrenecektik. İlk olarak maktulün profilini ortaya çıkardık. Maktul kimdi? Ne iş yapıyordu? Bir husumetlisi var mıydı? İlk başta bu sorulara cevap almamız gerekiyordu. Cesedin bulunduğu yer Zincirlikuyu’da ağaçlı bir alandı" ifadelerini kullandı. DEMİR PARÇASI DİKKAT ÇEKTİ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside, ölen kişinin vücudundan demir parçası çıkmıştı. Bu ilk defa rastlanan bir olaydı. O bölgede bir patlama falan olmamıştı. Hani bomba olsa parça tesirli olur vücuda bazı demir parçaları saplanabilir. Ama öyle bir olay yoktu. Cinayet uzmanı Taşdelen, şöyle devam etti: “Biz de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Bu demir parçası kurşun değildi. Maktulü araştırdık. Herhangi bir husumetlisi olan biri değildi. Tabii o yıllarda teknoloji bu kadar gelişmemişti. Bırakın sokakta kamera olması emniyette bile kamera yoktu. Bizim işimiz tamamen sokak çalışması olacaktı." REKLAM İKİNCİ CİNAYET VAKASI Olayla ilgili çalışmalar sürdürülürken, aynı bölgede yine bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı ihbarı geldi. Olay yerine varan ekipler kağıt işiyle uğraşan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Bedir Taşdelen, bu cinayetin de ilk olayla bağlantısı olduğunu belirterek “Bu kişinin vücudunda da demir parçası çıktı. Yani ilk cinayeti işleyen kişi bu cinayeti de işlemişti. Biz artık katilin kendi yaptığı özel bir silah olduğunu düşünmeye başladık” dedi. SERİ KATİL Mİ? Aynı bölgede peş peşe iki cinayet işlenmişti. Polis bir seri katille mi karşı karşıyaydı? Katil zanlısı iki olayda da ne bıçak ne silah kullanmıştı. Ama kurbanlarının vücudundan çıkan demir parçaları el yapımı bir silahı işaret ediyordu. Cinayet uzmanı Taşdelen, ikinci maktulün kağıt toplayıcısı olduğunu belirterek “İkinci kurban da kimseyle husumet yaşayan biri değildi. Birbirleriyle bağlantılı ilginç iki tane cinayet işlenmişti. Tabii ilk etapta seri katil olabilir mi diye düşünmedik değil. Ancak bu seri katilden çok seri cinayet işleyen biri gibi görülüyordu. İki maktulün de ortak yanları yoktu. Eğer çoklu cinayetlerde maktullerin de birbirleriyle bağlantısı yoksa cinayetlerin çözümü gerçekten zorlaşır" şeklinde konuştu. BİR KİŞİ YARALANDI Birbirine benzer ama birbirinden bağımsız iki farklı cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren cinayet masası dedektifleri, yine o bölgeye yakın bir yerde bir yaralanma olayı olduğunu duydu. İlçe ekipleri olaya bakmıştı. Cinayet masası genelde cinayetlere bakardı ama hafif yaralanma olaylarına ilçe ekipleri bakıyordu. Cinayet uzmanı Taşdelen, bu olay üzerine harekete geçtiğini belirterek şöyle devam etti: “Yaralanan kişinin ifadesine baktık. Kendisine vuran kişiyi tanımadığını söyledi. Yolda yürürken biri birden arkadan kendisine ateş açmıştı. Ateş eden kişinin yüzünü az çok hatırladığını söyledi. Bize eşkal verdi. Biz de bu kişiye ateş eden kişinin aradığımız zanlı olabileceğini düşündük" dedi.

REKLAM KAĞIT TOPLAYICILARI MERCEK ALTINA ALINDI Ateş eden kişinin giyim kuşamıyla ilgili de bilgi alan Taşdelen ve ekibi, o bölgedeki kağıt toplayıcılarını mercek altına aldı. Cinayet uzmanı Taşdelen, verilen eşkalin o yönde olduğunu belirterek “Eşkale göre, ateş açan kişi kağıt toplayıcısı veya mekan takımlarından biriydi. Biz bu adam yine birine saldırır diye o bölgede 24 saat beklemeye başladık. Gözlerimiz eşkale uygun birini arıyordu” şeklinde konuştu. "VURUŞALIM MI" DEDİ Aradan günler geçti. Cinayet masası katili aramaya devam ediyordu. 1 Mart 2002 günü katil zanlısının yakalandığı tarih oldu. O gün yine Esentepe bölgesinde şüpheli ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten cinayet uzmanı Bedir Taşdelen, katil zanlısı ile karşılaştığında zanlının ilk sözlerinin ne olduğunu şöyle anlattı: "Ekip arkadaşlarımızla çalışmamızı sürdürürken, baktım bir kağıt toplayıcısı geliyor. Tam da eşkale uygun. Sırtında torbası vardı. Önüne geçtim. Polisim dedim şu torbana bir bakalım dedim o da bana direk 'Vuruşalım mı' dedi. Beni düelloya çağırdı. O an aradığımız kişinin o olduğuna emin oldum” dedi. İNANILMAZ GÖRÜNTÜ Şüphelinin “Vuruşalım mı’ sözlerine “Tamam tamam vuruşuruz önce sen şu torbanı aç” dediğini anlatan Taşdelen, olayda kullanılan silahı gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Taşdelen “Kendi yaptığı ilkel bir silahla karşılaştık. Bir demir su borusundan namlu yapmış. Çöpteki plastik eşyaların eritilmesiyle kabza yapmış. İlaç kutusunda da barut bulduk. Bunu hemen gözaltına alıp şubeye götürdük" ifadelerini kullandı.