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        Haberler Magazin İlker Aksum: Ben, eşim ve hayatımızın rengi- Magazin haberleri

        İlker Aksum: Ben, eşim ve hayatımızın rengi

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ile romantik paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:03
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        SHOW TV'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in 'Tahsin'i İlker Aksum, şu sıralar baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        2023'te hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştiren İlker Aksum, eşiyle birlikte Lila adını verecekleri bir kız çocuğu bekliyor.

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        Oyuncu, dizinin Kapadokya çekimlerinden eşiyle birlikte romantik bir paylaşımda bulundu.

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        İlker Aksum, yayımladığı o karelere; "Ben, eşim ve hayatımızın rengi Lila'mız" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ilker aksum
        #Dilay Ekmekçioğlu
        #Siyah Kalp
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