İlker Aksum: Ben, eşim ve hayatımızın rengi
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ile romantik paylaşımlarda bulundu
SHOW TV'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in 'Tahsin'i İlker Aksum, şu sıralar baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
2023'te hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştiren İlker Aksum, eşiyle birlikte Lila adını verecekleri bir kız çocuğu bekliyor.
Oyuncu, dizinin Kapadokya çekimlerinden eşiyle birlikte romantik bir paylaşımda bulundu.