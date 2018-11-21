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Hürriyet'te yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu. Terzioğlu, “Herkes biliyor zaten ayrıldığımızı… Birlikteyken de konuşmuyordum. Ayrılınca da konuşmuyorum.”