İlkin Aydın: Gurur duyuyoruz

2025 FIVB Dünya Şampiyonasının finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları'nda İlkin Aydın, açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUZ"

Gurur duyduklarını belirten Aydın, "Ben zaten daha önce de söyledim, en çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik ve üçüncülük de değersizleştirilecek şeyler değil. Çok büyük bir başarı. Gurur duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Herkesin aynı amaç için burada olduğunu açıklayan 25 yaşındaki oyuncu, "Her zaman elimden gelenin en iyi yapacağımı Dani'yi de söyledim. VNL'de olamamak maç eksiği yarattı üzerimde evet ama takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Tek servis tek smaç fark etmez hepimiz aynı amaç için buradayız." ifadelerini kullandı.