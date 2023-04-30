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İlkin Tüfekçi'den Çağatay Ulusoy açıklaması: Bir şey yok

Etiler'de görüntülenen İlkin Tüfekçi, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim" diyerek açıklık getirdi

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  • İlkin Tüfekçi'den Çağatay Ulusoy açıklaması: Bir şey yok - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İlkin Tüfekçi, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki oyuncu, "Yaz projesi ile anlaştım sayılır. Daha imzalar yeni atıldı. Biraz zaman geçsin paylaşırım" dedi.
  • İlkin Tüfekçi'den Çağatay Ulusoy açıklaması: Bir şey yok - Magazin haberleri

    "ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTA"

    ALS hastalığı ile mücadele eden babası eski futbolcu İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumuyla ilgili de konuşan İlkin Tüfekçi, "Dalgalı geçiyor açıkçası. 'Bugün iyi' diyorum beş dakika sonra farklı bir şey oluyor. Şükürler olsun hayatta diyebilirim" ifadelerini kullandı.
  • İlkin Tüfekçi'den Çağatay Ulusoy açıklaması: Bir şey yok - Magazin haberleri

    'AŞK' İDDİALARINA YANIT 

    Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, konuyla ilgili ise "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" şeklinde konuştu.

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