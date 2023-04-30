İlkin Tüfekçi'den Çağatay Ulusoy açıklaması: Bir şey yok

'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi, konuyla ilgili ise "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim" şeklinde konuştu.