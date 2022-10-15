DHA

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü (20), sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın yanında tabanca da bulundu.



Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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