        Haberler Objektife Takılanlar İlknur Soydaş: Tarkan'ın yeri başka

        İlknur Soydaş, görüntülendiği Nişantaşı'nda açıklamalarda bulundu. Soydaş'ın açıklamalarında Tarkan ve Serdar Ortaç ilgi ilgili duygu ve düşünceleri bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:48
        "Yeri başka"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İlknur Soydaş, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Dondurucu soğuğa rağmen neşesinden ödün vermeyen ünlü isim; Tarkan hayranlığından Serdar Ortaç ile olan dostluğuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

        Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğuk ve yağmur altında gerçekleşen Tarkan konserine giden İlknur Soydaş, bu konuda şunları söyledi; "Tek kelimeyle muhteşemdi. O yağmura ve soğuğa hakikaten değerdi. Açık konuşayım; Tarkan dışında başka hiç kimse için bu soğukta dışarıda beklemezdim. Tarkan’ın yeri bambaşka. Erkeklerde o, kadınlarda ise yabancı isimleri tercih ediyorum. Bir de Sezen Aksu... Sahneye çıksa hiçbir konserini kaçırmam."

        Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' adlı şarkının klibinde rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İlknur Soydaş, o dönemin üzerindeki etkisinin geçmediğini belirterek şunları söyledi; "O klip hafızalarda öyle bir yer etti ki, üzerinden yıllar geçmesine rağmen herkes bana hâlâ 'Karabiberim' diyor. Sanki şarkıyı Serdar değil de ben söylemişim gibi bir izlenim var. Bu ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor."

        Serdar Ortaç’ın sağlık sorunları hakkında konuşurken duygulanan İlknur Soydaş, Tarkan ile kıyaslanması hakkında; "Serdar benim her zaman çok sevdiğim bir dostum. Yaşadığı sağlık sorunları beni derinden üzüyor. Dualarımız onunla; keşke eski sağlığına kavuşsa da yine sahnelerde fırtınalar estirse. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; 'Karabiberim' klibinin patladığı o dönemde Serdar öyle bir zirvedeydi ki, kimse önüne geçemiyordu. Bunu Tarkan’ı gölgelemek için söylemiyorum ama o dönem gerçekten Serdar’ın dönemiydi."

