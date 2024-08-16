İlkokul 1.sınıf ve anaokulları ne zaman okula başlayacak? 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihleri
Okulların açılmasına kısa süre kaldı. 1.sınıflar ve anaokullar her sene olduğu gibi bu sene de erkenden okula gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 1.sınıf ve anaokullarının okula başlayacağı tarihi duyurdu. Binlerce öğrenci anaokulu ile eğitim ve öğretim hayatına adım atacak. Peki İlkokul 1.sınıf ve anaokulları ne zaman okula başlayacak?İşte, 2024 2025 MEB okul uyum haftası tarihleri
Yeni eğitim ve öğretim yılı 1. dönem için geri sayım başladı. Anaokulu ve 1. sınıfların okula başlama tarihi velilerin gündeminde yer alıyor. Okula yeni başlayacak öğrenciler için başlangıç tarihi normal eğitime göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılı için tarihleri duyurdu. Peki Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman başlıyor? İşte MEB anaokulu ve 1. sınıflar için uyum haftası tarihi...
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.