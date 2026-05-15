        Haberler Gündem 3. Sayfa İlkokul öğrencisi, bacağından vuruldu! | Son dakika haberleri

        İlkokul öğrencisi, parkta tüfekle bacağından vuruldu

        Batman'da parka giden ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki M.N.A., havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:12
        Batman'da öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile birlikte parka giden M.N.A. (9), havalı tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Gençlik Parkı içerisinde meydana geldi. Öğretmen, veliler ve öğrencilerin katıldığı 4'üncü sınıfa veda partisi etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik sırasında arkadaşlarıyla oyun oynayan M.N.A. (9), parkta bulunan 14 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin havalı tüfeği boş zannederek ateşlemesi ile bacağından yaralandı. Çocuklar kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğretmenlerinin refakatinde hastaneye kaldırılan M.N.A., tedavi altına alındı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        "BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUZ"

        M.N.A. babası Seyithan A., "Sınıf arkadaşlarıyla beraber bir etkinlik düzenlediler. Veda partisi etkinliği. Parkta otururken yanlarına gelen 13-14 yaşlarında 2 çocuk benim oğlumun ayağına silah sıktılar. Sonrasında bana haber verdiler. Batman Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınacak. Şu anda hayati tehlikesi yok ama ameliyata alıp, mermiyi çıkartmaya çalışacaklar. Bu olayı yapanların bir an önce yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Okulumuzun ve öğretmenimizin ihmali yoktur. Oğlum yaralandıktan sonra öğretmenleri acil bir şekilde onu alıp, hastaneye yetiştirdiler. Bu arada öğretmenlerine ve müdürlerine teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde davrandılar. Allah razı olsun onlardan. Bunların bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Çünkü bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın. Bir an önce adalete teslim olmalarını istiyoruz" dedi.

