Şehir Plancısı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yönetim Personeli pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanacak Yönetim Personeli pozisyonu için bunlara ek olarak Uluslararası İlişkiler bölümünden), bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

Büro Personeli için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-Muhasebe, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, Sevk ve İdare, Sigortacılık, Yöneticilik ve Yönetim bölümlerinden, (Hukuk Müşavirliğine atanacak Büro Personeli pozisyonu için yalnızca Adalet Meslek Yüksekokulu bölümünden) bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde

belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,