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İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı!

İller Bankası personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündeme geldi. Ankara'da gerçekleştirilecek sınav sonucuna göre Mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli olmak üzere toplamda 400 personel alımı yapılacak. İşte, İller Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

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  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İller Bankası, merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli gibi pek çok branştan alım yapılacak. İşte, İller Bankası personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI 400 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 18 ilde farklı branşlardan 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    SINAV İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

    Genel Müdürlük başta olmak üzere, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya Samsun, Sivas, Trabzon ve Van bölge müdürlüklerine 400 personel alımı yapılacak. 
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI KADRO DAĞILIMI NASIL?

    İller Bankası personel alımı kadroları; mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personeli olarak açıklandı.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İller Bankası personel alımı başvuruları 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında "www.ilbank.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

    Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI 400 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Sınava katılmaK isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda gönderecekler.

    İLLER BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Adaylar sınava başvuru sırasında,

    I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin, II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

    III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin, JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

    c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

    ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.

    Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI 18 İLDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir

     a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

     b) Mühendis pozisyonu için;

     

    En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

    Mimar pozisyonu için;

     

    En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

     

    Peyzaj Mimarlığı pozisyonu için;

     

    En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Peyzaj Mimarlığı bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    Şehir Plancısı pozisyonu için;

    En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    Yönetim Personeli pozisyonu için;

    En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanacak Yönetim Personeli pozisyonu için bunlara ek olarak Uluslararası İlişkiler bölümünden), bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    Tekniker pozisyonu için;

    2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

    Büro Personeli için;

    2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-Muhasebe, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, Sevk ve İdare, Sigortacılık, Yöneticilik ve Yönetim bölümlerinden, (Hukuk Müşavirliğine atanacak Büro Personeli pozisyonu için yalnızca Adalet Meslek Yüksekokulu bölümünden) bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde

    belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

    e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

    f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

    g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    SINAV TARİHİ VE YERİ

    Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

    SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

    Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

    Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.
  • İller Bankası 400 sözleşmeli personel alımı yapacak! İller Bankası personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

    İLLER BANKASI İŞÇİ ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI

    Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

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