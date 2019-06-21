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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İllüzyon nasıl yazılır? İllüzyon mu? İlizyon mu? İllüzyon kelime anlamı nedir?

İllüzyon nasıl yazılır? İllüzyon mu, ilizyon mu? Kelimenin doğru yazılışı ve anlamı, öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İllüzyon kelimesinin anlamı nedir? İllüzyon sözcüğünün TDK yazım kurallarına göre doğru yazımı nasıldır? İşte ayrıntılar...

İllüzyon nasıl yazılır?

İllüzyon sözcüğü nasıl yazılır? İlizyon mu doğru, illüzyon mu? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. 

İLLÜZYON NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, İllüzyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. 

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "illüzyon"dur. 

İLLÜZYON KELİME ANLAMI NEDİR?

Fransızca kökenli bir kelime olan illüzyon, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; Türkçede gözbağı, yanılsama anlamına gelmektedir. 

 

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YORUMLAR

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