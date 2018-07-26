Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel bir uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’ye getirilen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edildi.



AA muhabirine konuşan Aref, yılanın ısırdığı kolda oluşan alerji nedeniyle doktoru Nebil Abdulmaksut’un tavsiyesi üzerine son dört gündür Kahire’nin batısında yer alan 6 Ekim bölgesindeki bir klinikte farklı bir tedavi gördüğünü söyledi. Alerji ile ilgili iğnelerin özel klinikte yapıldığını anlatan Aref, cuma günü Türkiye’ye dönmeyi planladığını ifade etti.

Tedavisinin sona erdiğini ve sağlığına kavuştuğunu belirten Aref, bu süreçte kendisine yardım eden Türk ve Mısırlı yetkililere teşekkür etti.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 16 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından sağ kolundan ısırılmış, ardından asistanının yardımıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Aref, kendi isteğiyle hastaneden taburcu edilmiş ve tedavi için özel bir uçakla Mısır'a getirilmişti.

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