        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor İlyas Öztürk: Daha az süre bulan kardeşlerimiz oynadı - Futbol Haberleri

        İlyas Öztürk: Daha az süre bulan kardeşlerimiz oynadı

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik sorumlusu İlyas Öztürk, karşılaşmada genç oyunculara şans verdiklerini belirtti.

        Giriş: 05.02.2026 - 00:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:26
        İstanbulspor'un teknik sorumlusu İlyas Öztürk, Türkiye Kupası'nda 3-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        İlyas Öztürk, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "DAHA AZ SÜRE BULAN KARDEŞLERİMİZ OYNADI"

        Maç içerisinde çarpışan Galatasaraylı Ahmed Kutucu ve İstanbulsporlu İsa Doğan'ın durumuna değinen Öztürk, "İki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olması sevindirici. Galatasaray ile oynarken daha çok genç kardeşlerimizle buraya geldik. Daha az süre bulan kardeşlerimiz oynadı. Maçta topa sahipken 3-4-3, top rakibe geçtiğinde de 4-5-1 formasyonunda oynadık. Savunma olarak istediğimizi aslında aldık. Yediğimiz golleri anlatmak, farklı bir yere gider. Biz, ekibimizden memnunuz. Lige odaklandık. Galibiyetinden ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

