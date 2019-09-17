Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Binlerce kişinin yoğun bir ilgi gösterdiği konserde İlyas Yalçıntaş’ın her şarkısına müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Yalçıntaş, “İçimdeki Duman”, “İncir”, “Kirli Kadeh” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 90’lı yıllardan günümüze sevilen şarkılardan oluşan sahne repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı.



Konserle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, hayatının belli bir dönemini geçirdiği mahallede konser vermenin kendisi için çok önemli ve duygusal bir durum olduğunu söyledi. Hayranları tarafından hazırlanan ve kendi fotoğrafının basılı olduğu tişörtleri de sahnede konser esnasında imzalayarak sahiplerine geri yollayan İlyas Yalçıntaş şöyle konuştu:

"Kendi mahallemizde konser verdik. Gerçekten süperdi. Son yıllarda verdiğim en iyi konserlerden biriydi. Burada olmak, bir dönem yaşadığım yerde yıllar sonra konser vermek ve binlerce sevenimle şarkılar seslendirmek çok keyifliydi."

Ayrıca yeni projeleriyle ilgili de konuşan İlyas Yalçıntaş, çıkardığı “Kirli Kadeh” isimli sevilen şarkısının ardından önümüzdeki dönemde yepyeni bir single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkmayı planladığını açıkladı.