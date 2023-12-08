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        Haberler Magazin İlyas Yalçıntaş kimdir, hastalığı nedir? Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu...

        İlyas Yalçıntaş kimdir, hastalığı nedir? Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu...

        Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan üzücü haber... 34 yaşındaki Erzincan doğumlu sanatçı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile ilgili bir açıklama yayınladı ve son durumunu sevenleriyle paylaştı. İşte, İlyas Yalçıntaş'ın rahatsızlığına ilişkin bilgiler ve açıklamasının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:54
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        X Factor (Türkiye) yarışmasında seslendirdiği "İncir" şarkısıyıla adını geniş kitlelere duyuran ve dijital müzik platformu Spotify'da 1 milyondan fazla aylık dinleyicisi olan şarkısı İlyas Yalçıntaş, Ramsay Hunt sendromu rahatsızlığına yakalandığını duyurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da muzdarip olduğu rahatsızlığa dair bilgileri ve Yalçıntaş'ın açıklamasını derledik...

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        İLYAS YALÇINTAŞ: TEDAVİYE BAŞLIYORUM

        "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır.Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor.

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        Son 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım; sağ kulağımda sürekli çınlama ve karıncalanma hissi yüzümün sağ tarafında uyuşukluk ve şişkinlik, üst damağımda kabarcık, yürürken denge problemleri, hafif sendeleme gibi şikayetler... Damar yolu ile verilecek ilaçlar ile tedavisi mümkün. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim"

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        RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

        Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir.

        VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir.

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        RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ

        Deride ağrılı veziküller

        Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri

        Tat alma bozukluğu (dil ipsilateral-ön bölgesinde)

        Güçlü ağrı

        Ateş

        Gözyaşı akması

        Sensorinöral işitme sorunları

        Vertigo

        Bölgesel lenfadenopati

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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