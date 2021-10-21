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İmamoğlu: Bakanlık uygun görürse yüksek kuralı İBB WiFi altyapısı kurabiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uygun görmesi durumunda KYK Yurtları'nda yüksek kotalı İBB WiFi altyapısı kurulabileceğini söyledi.

İmamoğlu: Bakanlık uygun görürse yüksek kuralı İBB WiFi altyapısı kurabiliriz
İmamoğlu: Yurtlara yüksek kotalı WiFi kurabiliriz
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HABERTURK.COM

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, internet kotasının artırılmasını talep ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanlığın desteğiyle İBB altyapısı hazırlanabileceğini açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki KYK Yurtları'nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz" dedi.

#video#https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1451085761340657665?s=20#

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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