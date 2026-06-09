Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 47. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 47. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 47. duruşmasında bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İBB yolsuzluk davasında 47. gün

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman savunma yaptı.

        Sanık Atayman, 2019 yılının Ağustos ayında işe başladığını, 2021 yılının Nisan ayında görevini bıraktığını söyleyerek, iddianamede bahsedilen eylemlerin, şirkette temsili bir görev olan yönetim kurulu üyesi olduğu 2021-2024 tarihleri arasındaki döneme ait olduğunu belirtti.

        Söz konusu 5 eylemde bazı ihale ve alımlarda usulsüzlükler yapıldığının ileri sürüldüğünü ifade eden Atayman, şunları söyledi:

        "İddianamede benim bu eylemlerdeki suçları nasıl işlediğime ilişkin hiçbir anlatım yer almamaktadır. Ancak iddianamedeki anlatımlardan anladığım kadarıyla ben bu eylemlerin 4'ünde sadece yönetim kurulu üyesi olduğum için iştirak etmiş kabul ediliyorum ve dolandırıcılık suçunu işlediğim ileri sürülüyor. Bir eylemde ise genel müdür olduğum için 'rüşvet almak' suçuna iştirak ettiğim kabul edilmiş. Ne yazık ki iddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet alma' suçlarına ne yaparak, hangi davranışlarda bulunarak iştirak ettiğim tamamen belirsizdir."

        REKLAM

        Medya AŞ iç yönergesine göre, Medya AŞ'nin İBB'de katılım sağladığı ihalelere girerken yönetim kararı alınması gerekmediğini belirten Atayman, ihaleye katılım sağlandığından ve sözleşme imzalandığından haberi olmadığını savundu.

        Sanık Atayman, Medya AŞ'deki ihale süreçlerine değinerek, yapılan işlerin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü.

        Cumhuriyet savcısının, "İpek Hanım, sizin döneminizde Medya AŞ'nin mali durumu nasıldı? Karda mı, zararda mıydı?" sorusunu sanık Atayman, "Aldığımda zarardaydı, göreve geldiğimde zarardaydı. Sonra kara geçirmek için çalıştım, çok fazla bir karımız yoktu yani." şeklinde cevapladı.

        Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun, "Genel müdürlük yaptığınız süreçte sizinle toplantılarımız oldu. Kurumun iyileşmesi, işinin güçlenmesi ya da faaliyetlerinin kaliteli hale gelmesinin dışında herhangi bir gündemimiz oldu mu?" sorusuna ise sanık Atayman, "Olmadı." yanıtını verdi.

        Sanık Atayman'ın avukatının savunmasını tamamlamasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

        Bu sırada tutuklu sanık İmamoğlu, salondan nezarethaneye merdivenlerden inerken bir jandarmanın kendisini ittiğini iddia etti. İmamoğlu bu duruma tepki gösterdikten sonra nezarethaneye indi.

        REKLAM

        TUTUKLU SANIK FATOŞ PINAR TÜRKER'İN SAVUNMASI

        Duruşmanın öğleden sonraki kısmında tutuklu sanık İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunma yaptı.

        Sanık Türker, hakkındaki iddiaların soyut olduğunu öne sürerek, 2021 yılının Mayıs ayında göreve başladığını söyledi.

        Medya AŞ'de çalışmaya başladıktan sonra hayatında, gelirinde bir değişiklik olmadığını savunan Türker, Medya AŞ'nin işe başladıktan sonra zarar eden bir şirketten, kar eden bir şirket haline geldiğini belirtti.

        İddianamede, imzasının olduğu bazı işlerde usulsüzlükler olduğu iddiası bulunduğunu aktaran Türker, göreve başladıktan sonra şirketi geliştirmek için çalıştığını savundu.

        Sanık Türker, iddianamede yer alan Medya AŞ'nin kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin, "Benim görev yaptığım sürede Medya AŞ'nin cirosu ikiye katlandı. Bu iddianın altı boştur. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığında Beylikdüzü'nden tanıdığı kişileri göreve getirdiği iddiası var. Ben Beylikdüzü'nde çalışmadım. Çalışan bir tanıdığım da yoktur. Bir örgütün varlığına da şahit olmadım. Kimsenin bana emir veya talimat vermesi de mümkün değildir." beyanında bulundu.

        Türker'in avukatının da savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızgın tereyağının Mercan'ın üzerine döküldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

        İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen Mercan Demirkol'un (2) ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

        #İBB yolsuzluk davası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman