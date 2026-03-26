        Haberler Gündem Güncel "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheliye tutuklama talebi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheliye tutuklama talebi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y.T, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        İBB davasını çeken kişiye tutuklama
        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Y.T, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        AA'daki habere göre; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu salonda dün görülen duruşmada, duruşma salonu içerisinde jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan E.Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

        Savcılıkta ifadesi sonrasında şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        SAHTE BASIN KARTIYLA DURUŞMAYA GİRDİ

        Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerinde kendisi adına düzenlenmiş sahte basın kartıyla duruşmaya girdiği ve burada çektiği resimleri aynı gün kendisine ait Instagram hesabından paylaştığı aktarıldı.

        Yazıda, şüphelinin söz konusu kartı alabilecek kişilerden olmadığı, jandarmaya ibraz ettiği kartın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenmediği, bu şekilde basın kartı sahibi olmadan sahte basın kartı ve cep telefonuyla duruşmaya katıldığı ve salondan kamu görevlilerinin de içinde bulunduğu fotoğraflar çekerek sosyal medyası üzerinden yayımladığının tespit edildiği kaydedildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bestemsu Özdemir: Bir anda çocuk manyağı oldum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Bestemsu Özdemir oldu. Ocak ayında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu, annelik serüvenini anlattı.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Osimhen'e Barça kancası!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
