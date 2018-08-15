İmar sorunu olan yapılar için getirilen imar barışı başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek. e-Devlet sistemi üzerinden başvuru formları iletilerek, doğrudan ve online başvuru da yapılabiliyor. İmar barışı başvuruları ilgili merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

İmar barışı kapsamında, Türkiye genelinde bulunan toplam 13 milyon konutun iskan sorununu çözmek için başvurular 8 Haziran 2018 tarihi ile başladı. Belediye ve valiliklere bizzat başvuru yapılabiliyor. İmar barışı başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 2018'in son gününe kadar yatırılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, imar affı başvuru formları doldurularak, kayıtsız yapılar kayıt altına alınıyor.

Konu ile ilgili yapılan son açıklamada, vatandaşların ve belediyenin iş yükünü hafifletmek üzere internet ortamında da başvuruların yapılacağı açıklandı. Yani e-Devlet sistemi üzerinden kayıt başvurusu yapılabiliyor.

İMAR BARIŞI KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulacak. İmar barışı kayıt başvurusu için öncelikle yapı veya arsanın bilgi belgeleri olması gereklidir. Online randevu sisteminden başvuru formunu doldurmak için; yapının ada ve parsel bilgileri, binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi yapı teknik bilgi ve özellik bilgileri ile malikin ya da maliklerin kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak sunulması gerekiyor.

Müracaatlar belediye, belediye birimleri, valilikler veya belirlenen kurumlara doğrudan, posta yoluyla yapılabiliyor. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

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