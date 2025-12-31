Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026 SON DAKİKA: Yurt dışı telefon kayıt ücreti belli oldu! 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

        IMEI kayıt ücreti 2026: Yeniden değerleme oranı ile yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?

        2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 18,95 olarak belirlendi. IMEI kayıt ücreti de yüzde 18,95 oranında artış yaşadı. Yurt dışından akıllı telefon alacak kişiler, cihazlarını yurt içinde kullanabilmek için daha fazla ücret ödeyecekler. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2026 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırıldı. Yurt dışı telefon kayıt ücreti de bu oran kadar zamlandı. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, zamlı IMEI kayıt ücreti…

        2

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!

        Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırıldı.

        Motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artış yaşadı.

        Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti de zamlandı.

        3

        2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YURT DIŞI TELEFON HARCI KAÇ TL?

        Yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

        Eğer yeniden değerleme oranı 18,95 yerine yüzde 25,49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.

        4

        YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

        Yıl IMEI kayı ücreti (TL)

        2012 100

        2013 115

        2014 119

        2015 131

        2016 138

        2017 149

        2018 500

        2019 1500

        2020 1838

        2021 2006

        2022 2732

        2023 6091

        2023/2 20000

        2024 31692

        2025 45614

        2026 54258

        5

        120 GÜN İÇERİSİNDE KAYIT YAPTIRILMALI

        Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

        Bir kişi 2 yıl içerisinde sadece 1 cihazın kaydını yaptırabiliyor.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
