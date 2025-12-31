2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YURT DIŞI TELEFON HARCI KAÇ TL?

Yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

Eğer yeniden değerleme oranı 18,95 yerine yüzde 25,49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.