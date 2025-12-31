IMEI kayıt ücreti 2026: Yeniden değerleme oranı ile yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?
2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 18,95 olarak belirlendi. IMEI kayıt ücreti de yüzde 18,95 oranında artış yaşadı. Yurt dışından akıllı telefon alacak kişiler, cihazlarını yurt içinde kullanabilmek için daha fazla ücret ödeyecekler. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2026 yurt dışı telefon kayıt ücreti!
Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırıldı. Yurt dışı telefon kayıt ücreti de bu oran kadar zamlandı. Peki, 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, zamlı IMEI kayıt ücreti…
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırıldı.
Motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artış yaşadı.
Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti de zamlandı.
2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YURT DIŞI TELEFON HARCI KAÇ TL?
Yurt dışından akıllı telefon alanların, yurt içinde cihazlarını kullanabilmek için ödemesi gereken kayıt ücreti (IMEI kayıt ücreti) 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.
Eğer yeniden değerleme oranı 18,95 yerine yüzde 25,49 olarak uygulansaydı bu bedel 57.240 TL olacaktı.
YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
Yıl IMEI kayı ücreti (TL)
2012 100
2013 115
2014 119
2015 131
2016 138
2017 149
2018 500
2019 1500
2020 1838
2021 2006
2022 2732
2023 6091
2023/2 20000
2024 31692
2025 45614
2026 54258
120 GÜN İÇERİSİNDE KAYIT YAPTIRILMALI
Yurt dışından alınan bir cihazın kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, en geç 120 gün içerisinde yapılması gerekiyor.
Bir kişi 2 yıl içerisinde sadece 1 cihazın kaydını yaptırabiliyor.