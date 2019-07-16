Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Başkanı David Lipton, IMF´in küresel olarak bir ekonomik durgunluk öngörmemesine karşın küresel ekonominin "kasten açılmış yaralar"dan kaçınması gerektiğini söyledi.

Lipton, CNBC´ye yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin iyi durumda olmasına rağmen hala başarısını etkileyebilecek dış gerilimlerden etkilenebileceği uyarısını yaptı. "Nasıl bakarsanız bakın, ABD ekonomisi çok iyi bir durumda ve küresel ticaretin oldukça yavaşladığı bir dönemde olumlu seyrediyor," diyen Lipton, buna rağmen "dünyada ABD ekonomisini etkileyebilecek çeşitli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmelere karşı hazır olunması gerektiğinin" altını çizdi. Lipton, "Temel senaryomuzda küresel ekonomik durgunluk beklemiyoruz fakat ticari ve teknolojik gerilimler ile finansal piyasaların durumu göz önüne alındığında hassas noktaların arttığı görülüyor" dedi.

UYGUN PARA POLİTİKALARI GEREKİYOR

Lipton ayrıca, olası bir küresel ekonomik durgunlukta merkez bankaları ve hükümetlerin uygun para politikaları uygulamaları gerektiğine dikkat çekti: "Dünyanın artık gerileme döneminden kaçınması gerekiyor. Bunun için de ticari ve teknolojik gerilimleri, kasten açılmış yaralara yol açmamak için karşılıklı diyalogla çözmek gerekiyor."

ABD Merkez Bankası´nın (Fed) Temmuz ayı sonundaki faiz kararına yönelik bir tahminde bulunmayan Lipton, bunun yanında düşük faiz oranlarıyla sürdürülecek uyumlu ve veri merkezli yaklaşımı içerek politikaların uygun olacağını belirtti. Lipton, şu değerlendirmeyi yaptı: "Küresel koşullar göz önüne alındığında dünyanın önde gelen üç ekonomisi olan ABD, Avrupa ve Japonya´da parasal uyumlaştırmaya devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz."