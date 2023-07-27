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        Haberler Yaşam İmparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi

        İmparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi

        Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yapılan kazılarda, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntılarına ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:23
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        İtalya'nın başkenti Roma'da İmparator Neron'a ait bir tiyatronun kalıntıları bulundu.

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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, arkeologların Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yaptığı kazılar neticesinde, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi.

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        Antik Roma'da milattan sonra 54-68 yıllarında imparator olan Neron'un yaptırdığı özel tiyatro, şu ana kadar sadece eski metinlerde adı geçtiği için bir dönem var olduğu biliniyordu.

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        Arkeologlar kazılarında, mermer sütunlar, altın varaklı alçı süslemeler ve tiyatrodaki dekorlar için kullanılan odalar buldu.

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        Roma Arkeolojik Alan Sorumlusu Daniela Porro, bu keşfi "olağanüstü derecede önemli" şeklinde değerlendirdi.

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        Kazıyı başlatan isim olan Arkeolog Renato Sebastiani de Rovere Sarayı'nın altındaki arkeolojik keşiflerin, antik Roma'dan Orta Çağ dönemine kadar uzanan geniş zamana aralığına dair kendilerine pek çok bilgi sağladığını söyledi.

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        Rovere sarayındaki kazılar, 2020 yılında başlamıştı.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İmparator Neron
        #Roma
        #tiyatro
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