İmparator Traian'ın heykeli, Anıtsal Çeşme ile buluşturuldu

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İMPARATOR HEYKELİ, YILLAR SONRA ORİJİNAL YERİNDE Stadyum Caddesi'nin batı portiğinin güney ucunda 2 yıl önce başlayan kazı çalışmalarında ise M.S. 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan ve İmparator Traian tarafından yaptırılan Anıtsal Çeşme'ye ait diğer kalıntılar bulundu. 2 yıl boyunca büyük bir titizlikle süren kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında çeşme, orijinal şekli ile ayağa kaldırıldı. 11 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde, içinde havuz bulunan Anıtsal Çeşme'ye, İmparator Traian'ın heykeli de yerleştirildi.

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"YÜZDE 70 ORİJİNAL PARÇALARI İLE YAPTIK" Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 20 yıldır antik kentte kazı yaptıklarını, ortaya çıkarılan Anıtsal Çeşme'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şimşek, "Laodikya, ülkemizin en önemli kazılarının başında geliyor. 2015 yılında Su Yasası'nı bulmuştuk. Ardından Anıtsal Çeşme kalıntıları içinde İmparator Traian'ın heykel parçalarını bulup, titizlikle birleştirdik. Anıtsal Çeşme'nin restorasyonu tamamlandıktan sonra devasa imparator heykelini orijinal yerine koyduk. Bunu yüzde 70 orijinal parçaları ile yaptık. Böylece İmparator Traian, 1910 yıl önce yapıldığı orijinal yerine konulmuş oldu. Traian Anıtsal Çeşmesi apsidal havuzu ile ayağa kaldırılan Anadolu'daki tek örnek olup, dünyada da eşi ve benzeri yoktur" dedi.