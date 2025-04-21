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        Haberler Gündem Pervin Buldan'dan açıklama: İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan açıklama yaptı - Güncel haberler

        İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan açıklama yaptı

        DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Buldan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini söyledi ve Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder için yazdığı notu okudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 19:36 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:55
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        Pervin Buldan'dan açıklama
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        DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

        İmralı heyetinden Pervin Buldan görüşme sonrası açıklama yaptı.

        Buldan şunları söyledi:

        Öcalan'ın avukatı Özgür Erol'la birlikte 2,5 saat görüşme sonunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede ilk konu sevgili Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini televizyonlarda Sırrı Bey'le ilgili haberleri izlediğini, durumuna üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Süreçle ilgili hem umudunu koruduğunu, çalışmalarını devam ettirdiğinin altını önemli çizdi. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize. Ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile paylaşmak istiyorum.

        Sırrı Süreyya Önder'e...

        Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur; Adıyamanlı ve Türkmen kökenli olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Toplumsal önyargıları şahsında kırabilen biridir. Önyargıları toplumda, mecliste, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şey. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle biridir, gerçek Türkmenlik özü budur. En iyi barış kültürü, kimliği ısrarla 'düşmanlaştıralım' anlayışının tam zıddıdır. Önder olumsuza dönüştürmeden olumluya dönüştürendir. Onun barış çabasını pratikleşmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir an evvel iyileşerek, en güçlü, coşkulu haliyle aramızda olmasını diliyorum, dedi ve teşekkür etti.

        Biz de İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi, onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.

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        #pervin buldan
        #haberler
        #Öcalan
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